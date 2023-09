Auf Station in Völklingen „Ich bin in diesem Jahr erwachsen geworden“

Um vier Uhr morgens beginnt ihr Tag – zumindest in dieser Woche, denn sie hat Frühschicht. Aufstehen, fertig machen, Frühstücken, und dann mit dem Bus rein in die Stadt. Das Ziel: die SHG-Klinik in Völklingen. Genauer gesagt die nephrologische Station , auch bekannt unter der Nummer 03. Dort angekommen, werden die Straßenklamotten gegen ein blaues Oberhemd und blaue Hose getauscht, das Namensschild angeheftet und das Patientenblatt für den anstehenden Tag gecheckt.