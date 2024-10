Völklinger Erzhalle funkelte Ordentlich Glitzer bei der Eröffnung des Freistil-Festivals in der Völklinger Hütte

Pah. Es mag ja sein, dass München leuchtete, so behauptete jedenfalls Thomas Mann. Aber Völklingen – Völklingen glitzert! Zumindest in der Erzhalle des Weltkulturerbes funkelte es am Mittwoch gewaltig; etliche Silberlamé-Jackets strahlten mit der Stroboskop-Kugel an der Decke des Foyers um die Wette. Und wer keine Paillettenbluse trug, der steckte sich wenigstens dicke Brillis in die Ohren oder an die Finger. Vor drei Jahren hatte nur Corinna Preisberg, Vorsitzende des „Netzwerks Freie Szene Saar“, ein aufmüpfiges Glitzerjäckchen getragen, mittlerweile ist es Dresscode.