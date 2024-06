So hoch beziffert die Stadt den Schaden Hochwasser hat schwerwiegende Konsequenzen für das Freibad in Völklingen

Völklingen hat ein sehr schönes Freibad. Davon werden die Bürger in dieser Badesaison allerdings wohl kaum etwas haben, denn die Pechsträhne mit dem Freibad, das seit 2020 nicht mehr wie vorgesehen geöffnet hatte (siehe Info), geht weiter. Das Pfingsthochwasser hat in vielen saarländischen Gemeinden und Städten große Schäden hinterlassen, so auch in Völklingen. Nicht nur private Haushalte sind von den Zerstörungen betroffen, auch städtische Einrichtungen wurden in Mitleidenschaft gezogen.