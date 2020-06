Stadtrat entscheidet am Donnerstag : Freibad-Spaß in Völklingen fällt wohl aus

Wenn der Stadtrat zustimmt, dann bleibt das Völklinger Freibad in diesem Jahr geschlossen. Dafür soll das Hallenbad im August geöffnet werden. Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest. Foto: Becker & Bredel/Stadt Völklingen/Becker & Bredel/ Stadt Völklingen

Völklingen Das Freibad zu, dafür das Hallenbad früher auf - diesen Vorschlag der Verwaltung wird der Stadtrat in der Sitzung am Donnerstag wahrscheinlich absegnen.

Von Markus Saeftel Redakteur Regionalredaktion Mitte

Der Stadtrat wird in der Sitzung am Donnerstag wahrscheinlich dem Vorschlag der Verwaltung folgen, dass das Völklinger Freibad geschlossen bleibt. Die Stadt bräuchte mindestens sechs Wochen Vorbereitungszeit, um das Freibad zu öffnen, erklärt Heinz Beck, Fachbereichsleiter technische Dienste, am Mittwoch. Unter anderem dauere das Abpumpen des alten Wassers und das Reinigen der Becken und Sanitäranlagen alleine drei Wochen. Das Freibad könnte also erst geöffnet werden, wenn ein Großteil der Ferien schon vorbei ist. Andere Kommunen hätten wohl früher auf eine Öffnung spekuliert. Wenn die Stadt Völklingen das aber getan hätte und die Landesregierung hätte eine Öffnung der Bäder wegen der Corona-Pandemie nicht erlaubt, dann hätte die Verwaltung Geld verschwendet, sagt Beck. Doch Völklingen sei schon jetzt hoch verschuldet.

Nach der Sitzung des Hauptausschusses des Stadtrates am Dienstag zeichne sich ab, dass der Stadtrat folgendem Konzept zustimmt: Das Freibad bleibt zu, dafür wird das Hallenbad „zum frühestmöglichen Zeitpunkt“ geöffnet, erklärt Beck. In der Vorlage für den Stadtrat war vom 17. August die Rede. Nun werde die Stadt mit den Baufirmen reden, die derzeit am Sprungturm des Hallenbades arbeiten, ob sie früher fertig werden können. Die Fraktionen hatten in der Ausschuss-Sitzung darauf gedrängt, dass das Hallenbad auch sonntags geöffnet wird, sagt der Fachbereichsleiter und nennt den Zeitraum von 9 bis 13 Uhr, die Stadtratsvorlage werde entsprechend geändert. Auch Schulen und Vereine sollen das Hallenbad werktags nutzen.