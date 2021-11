Bei der bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses jubelte der SPD-Fraktionsvorsitzende Erik Kuhn. Er war am Donnerstag extra mit orangenem Hemd in den Völklinger Stadtrat gekommen, denn orange ist die Symbolfarbe für den Tag gegen Gewalt an Frauen, und in der Abstimmung genau an diesem Tag ging es letztlich darum, ob in der Stadt ein Frauenhaus erichtet wird. Foto: BeckerBredel