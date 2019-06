An der Völklinger Polizeiinspektion : Frauen ziehen Folie von Polizeiauto ab

Am Montagabend gegen 18.15 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass zwei Frauen an einem Streifenwagen der Polizei die reflektierende Folie im hinteren Bereich des Fahrzeugs abgezogen haben. Der Streifenwagen war zur Tatzeit in der Cloosstraße vor der Völklinger Polizeidienststelle abgestellt.

