Unfall in Völklingen : Frau nickt ein und fährt gegen Steinmauer

Völklingen Am Montagmorgen verlor die leicht alkoholisierte Frau die Kontrolle über ihren Wagen. Sie flüchtete von der Unfallstelle.

Die 32-jährige Fahrerin eines Renault Twingo verlor wegen eines Sekundenschlafes am Montagmorgen in der Püttlinger Straße in Richtung Völklingen die Kontrolle über ihren Wagen und fuhr gegen eine Steinmauer. Im Anschluss stellte die leicht alkoholisierte Frau (0,08 Promille) ihren Wagen am Fahrbahnrand ab und flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizisten konnten die Frau ermitteln, die Staatsanwaltschaft ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Die Frau erwarten nun entsprechende Strafverfahren.