Wie geht’s weiter im Rathaus Völklingen „Nein“ zur Zusammenarbeit mit der AfD

„Ein klares Nein“ zur Zusammenarbeit mit der AfD im Stadtrat – das sagt Stephan Tautz als Fraktionsvorsitzender von „Wir Bürger Völklingen“, der in drei Monaten Völklinger Oberbürgermeister sein wird. Am Montag war die Fraktion zusammengekommen und habe entsprechend entschieden, so Tautz. Was die AfD bundesweit tue, damit sei man nicht einverstanden. Im Stadtrat, so seine Beobachtung, habe es oft gleiches Abstimmungsverhalten bei „Wir Bürger“, CDU und AfD gegeben, aber eben ohne Absprache; Tautz: „Wenn sich die auf ein Pferd setzen, das wir reiten ...“, auch ohne Koalition oder Kooperation muss ja jedes Ratsmitglied für oder gegen eine Sache abstimmen.