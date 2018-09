Über dem Völklinger Nordring kreist am Donnerstag (20.9.2018) ein Polizeihubschrauber, an einem Autohaus steht eine Hundertschaft der Polizei. Der Grund: Die Polizei sucht in Völklingen einen vermissten 16-Jährigen.

