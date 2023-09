Folge 1: Der Tatort in der Hütte Wie eine Historikerin den Mordfall Röchling nach fast 70 Jahren auflöste

Inge Plettenberg hat die Ereignisse rund um die Tat umfassend rekonstruiert. Carl Theodor war der Sohn von Stahlbaron und Hitler-Vertrautem Hermann Röchling. Der Juniorchef war trotz Evakuierung bei seinem Werk zurückgeblieben. Am Morgen des 17. Dezembers traf er sich mit seinem Oberingenieur Heinrich Koch in dessen Wohnhaus zum Frühstück. Dann machten sie einen Rundgang durch das Werk. Bei der Schwellenadjustage blickten sie durch ein Fenster und entdeckten dort zwei Personen. Röchling, der eine Waffe dabei hatte, und Koch eilten zum Eingang der Werkshalle, um sie zu stellen. Sie trafen auf Nikolaj Bonka und Wassilij Djatschenko, zwei junge Männer aus ukrainisch-russischen Gebieten der Sowjetunion. Sie zückten ihre Gewehre und erschossen Röchling und Koch an Ort und Stelle. Dann versteckten sie die Leichen in der Halle und tauchten unter.