Nachwuchs leidet unter Trainingsstopp : Förderprogramm hilft TV Geislautern auch in der Corona-Krise

Der TV Geislautern desinfiziert die Trainingsgeräte vor und nach jeder Einheit. Von links: die Vorsitzende Renita Engel, Helmut Britz, Übungsleiter Tischtennis, und Nadine Gansemer, Übungsleiterin Kinderturnen. Foto: BeckerBredel

VÖLKLINGEN Die Stadt Völklingen und Saarstahl fördern Vereine - nicht nur in der Corona-Krise. Aber diese Unterstützung ist gerade jetzt wichtig.

Von Thomas Annen

Der Trainings- und der Probenbetrieb stehen still, Einnahmen aus Veranstaltungen fallen weg, ein Mitgliederschwund droht – die Corona-Pandemie trifft die Vereine im Regionalverband hart. Auch beim Turnverein Geislautern ruhen zurzeit alle Aktivitäten. In normalen Zeiten treffen sich die Mitglieder zum Turnen, Kegeln und Wandern. Auch Tischtennis, Zumba und Frauengymnastik werden angeboten.

„Die Kinder leiden am meisten unter der Situation“, sagt Nadine Gansemer im Geislauterner Dorfgemeinschaftshaus. Sie leitet die Abteilung Kinderturnen. Normalerweise üben in der Halle 60 Jungs und Mädchen. Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr lief das Training wieder an. „Es sind genauso viele Kinder gekommen wie vor Corona“, sagt Gansemer. Über die Sicherheit hat der Verein viel nachgedacht. Für 250 Euro wurden gebrauchte Abtrennungen angeschafft. Wenn der Trainingsbetrieb läuft, stehen sie zum Beispiel zwischen den Tischtennisplatten. Außerdem wurde ein Einbahnstraßen-System entwickelt. Durch eine Tür betreten die Sportler den Saal, durch eine andere verlassen sie ihn. „Mehr geht nicht“, versichert Tischtennistrainer Helmut Britz mit Blick auf das Hygienekonzept. Sogar die Spielbälle werden desinfiziert. Der Übungsleiter hat festgestellt, dass der Nachwuchs ganz genau auf die Einhaltung der Regeln achtet.

Umso enttäuschter waren die Kinder, als sie Anfang November erneut zuhause bleiben mussten. „Sie warten sehnsüchtig darauf, wieder loszulegen“, sagt Britz. Die Urkunden und Medaillen, die ihm der Verband für zwei Meistermannschaften geschickt hat, konnte er seinen Schützlingen noch nicht persönlich überreichen.

Über Whatsapp bleiben viele der rund 350 Mitglieder in Kontakt. Sie halten dem Turnverein Geislautern auch in Corona-Zeiten die Treue. Als kleines Dankeschön hatte der Verein im September eine Wanderung in Großrosseln-Karlsbrunn organisiert. Das Essen und die Getränke spendierte der Verein.

Die Vorsitzende Renita Engel lobt die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Völklingen. Die Stadt stellt nicht nur die Halle zur Verfügung. Sie unterstützt die Turner auch im Rahmen eines Förderprogramms, das sie gemeinsam mit Saarstahl aufgelegt hat (siehe Info am Ende des Artikels). Vier Projekte des Vereins aus dem Jahr 2019 wurden mit insgesamt 1500 Euro bezuschusst: die Winterolympiade für Kinder, der Tag des Kinderturnens, die Vereinsmeisterschaft im Tischtennis und das Halloween-Turnen. Das Land bewilligte einen Antrag auf Corona-Hilfe, so kamen weitere 2500 Euro in die Vereinskasse. Andere Einnahmen hingegen mussten abgeschrieben werden. Das Schlossparkfest und die Nikolausfeier sind ausgefallen. Zurzeit sei die finanzielle Lage noch nicht bedrohlich, sagt Renita Engel. Sie hofft, dass alle Abteilungen bald wieder mit dem Training beginnen können.