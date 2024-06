Großbrand in Luisenthal Löscharbeiten in Luisenthal dauerten bis in den frühen Morgen

Am Tag nach dem Feuer verschafften sich Brandermittler der Polizei einen ersten Überblick. Fachleute des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) untersuchten die Brandrückstände vorsorglich auf Giftigkeit. Außer der Halle selbst haben Schrottautos und viele Reifen gebrannt, zudem Kunststoffe, wie sie in Autos nun mal zu finden sind. An mehreren Stellen kann man vom Bürgersteig aus ins Gelände und auch in die Hallen sehen, am Freitagmorgen raucht es dort noch.