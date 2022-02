Kaufhaus in Völklingen wegen Brandgeruch geschlossen : Feuerwehreinsatz am Woolworth

Brandgeruch im Völklinger Woolworth – die Feuerwehr positionierte sich an der Rückseite des Kaufhauses unter der Südtangente. Foto: Marco Reuther

Völklingen Kleine Ursache, große Wirkung: Gegen 11 Uhr am Mittwoch wurde der Völklinger Feuerwehr Rauchgeruch aus dem Gebäude des Woolworth-Kaufhauses in der Innenstadt und eine Rauchschwade gemeldet. Vorsorglich rückte die Feuerwehr mit sechs Einsatzfahrzeugen an, die sich auf der Rückseite des Gebäudes unterhalb der Südtangente positionierten.

Polizei und ein Rettungswagen waren zur Vorderseite in der Rathausstraße gekommen. Die Kunden mussten das Geschäft verlassen.