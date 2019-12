Einsatz in Völklingen : Feuerwehr rückt wegen angebranntem Essen aus

(red) Ein Rauchwarnmelder in einem Wohngebäude An der Marienkirche in Völklingen-Fürstenhausen hat am Dienstagnachmittag, 17. Dezember, Alarm ausgelöst. Die Berufsfeuerwehr rückte mit mehreren Einsatzkräften zum vermeintlichen Brandort aus.

