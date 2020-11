Dachwohnung brannte in Völklingen : Feuerwehr rettet Mutter und Kind

Die Völklinger Feuerwehr war am Montag mit der Drehleiter im Einsatz, um Menschen aus dieser Dachwohnung zu retten. Foto: BeckerBredel

Völklingen Warum in einer Dachwohnung in Völklingen am Montag ein Feuer ausbrach, ist noch unklar. Der Brand löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus.

Feuerwehralarm am Montag in Völklingen: Die Einsatzkräfte rückten um 11.20 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in die Kirchgasse aus. Dort war aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die Löschbezirke Luisenthal, Völklingen Mitte, Fürstenhausen, Wehrden, Ludweiler und Geislautern rückten mit insgesamt rund 75 Feuerwehrleuten, 15 Fahrzeugen und zwei Drehleitern an. Eine Mutter, 40, und ihr dreijähriges Kind mussten von den Einsatzkräften mit der Drehleiter aus der Dachgeschosswohnung gerettet werden. Anschließend brachte sie ein Krankenwagen ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei erlitten sie eine Raugasvergiftung.