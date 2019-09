Umzug auf ein Schulgelände ist eine von mehreren Optionen : Feuerwehr-Neubau in Völklingen?

Ein Blick auf das Gelände des Löschbezirks Mitte. Wehrführer Herbert Broy befürwortet einen Neubau für die Einsatzkräfte, aber auch eine Erweiterung am jetzigen Standort ist nach Angaben der Verwaltung eine Option. Foto: Markus Saeftel

Völklingen Stadtrats-Ausschuss diskutiert nächste Woche, ob der Löschbezirk Mitte am Standort bleibt oder umziehen soll.

Wird das Feuerwehrgerätehaus in der Völklinger Innenstadt am jetzigen Standort modernisiert und erweitert? Oder zieht die Feuerwehr in einen Neubau auf einer freien Fläche vor der Mühlgewannschule? Mit diesen wichtigen Fragen beschäftigt sich der Hauptausschuss des Stadtrates an diesem Donnerstag, 12. September.

Schon der Titel der Sitzungsvorlage hat es in sich: „Bericht der Verwaltung zur Möglichkeit eines Neubaus der Feuerwache auf Freiflächen der Mühlgewannschule“. Diese Schule ist Ende 2018 vom Regionalverband wieder in Trägerschaft der Stadt Völklingen übergegangen und könnte eben auch als Schule wieder genutzt werden. Gerätehaus und Schule direkt nebeneinander gehe aber nicht, erklärt Lars Hüsslein, Referent der Oberbürgermeisterin: „Eine Doppelnutzung für das Grundstück für Feuerwehr und Grundschule ist nicht möglich. Beide Nutzungsmöglichkeiten werden unabhängig voneinander untersucht.“ Diese Untersuchungen dienten dazu, die wirtschaftlichste Lösung für Feuerwehrgerätehaus, Grundschule und eine Kita in der Innenstadt zu finden.

Info Feuerwache ist ständig besetzt Im Löschbezirk Völklingen, der neben der Innenstadt auch die Stadtteile Röchlinghöhe und Heidstock umfasst, leben 18 885 Einwohner, das sind rund 47 Prozent aller Bürger Völklingens. Die Freiwillige Feuerwehr Völklingen hat eine ständig besetzte Feuerwache. Diese ist im Gerätehaus des Löschbezirks Stadtmitte untergebracht. Hier arbeiten sechs hauptamtliche Feuerwehrleute, teilt die Völklinger Wehr auf ihrer Internetseite mit. Die letzte Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses war 1989.

Warum ist eine Modernisierung oder ein Neubau des Feuerwehrgerätehauses überhaupt nötig? Die Verwaltung verweist in ihrer Vorlage unter anderem auf gestiegene Aufgaben wegen mehrerer Neubaugebiete und mehr Verkehr auf der Autobahn 620 und der Bundesstraße 51. Dadurch seien die Einsatzzahlen und die Anforderungen an das Rettungsgerät gestiegen. Auch die Arbeitsplätze für die Feuerwehrleute seien nicht mehr auf dem neuesten Stand. Der Bedarf für eine Modernisierung sei auch im Brandschutzbedarfsplan für die Stadt Völklingen festgehalten.

Nach Angaben der Verwaltung hat das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport der Stadt Völklingen genehmigt, einen Kredit in Höhe von vier Millionen Euro aufzunehmen. Im Haushaltsplan ist das Geld für die Jahre 2019 bis 2021 vorgesehen.

Vier Alternativen präsentiert die Verwaltung in der Ausschusssitzung: Ein Neubau an gleicher Stelle. Dann müssten die Feuerwehrleute während der Bauphase umziehen, und Häuser in der Nachbarschaft würden abgerissen. Zweite Möglichkeit: Zwei Häuser in der Nachbarschaft für die Erweiterung nutzen sowie ein Gebäude abreißen und dort ein neues Werkstattgebäude bauen. Die Mieter würden dann in Wohnungen der städtischen Gesellschaft GSW umziehen. Dritte Möglichkeit: die Fahrzeughalle aufstocken und teilweise benachbarte Wohnhäuser nutzen. Ein Neubau auf dem Grundstück der Mühlgewannschule würde zehn Millionen Euro kosten – wenn das jetzige Gebäude als Werkstatt weitergenutzt würde, wären es 8,8 Millionen. Der Neubau am jetzigen Standort liegt mit 10,5 Millionen Euro darüber.