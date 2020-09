Großeinsatz und Stau in Völklingen : Feuerwehr löscht Brand in Völklinger Lackiererei

Die Feuerwehr hatte den Hallenbrand schnell unter Kontrolle. Foto: Ruppenthal

Völklingen In der Lackiererei eines Autohauses in Völklingen-Geislautern ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Nach Feuerwehrangaben war ein Filter in Brand geraten. Obwohl es an der Einsatzstelle sehr eng war, war der Brand schnell unter Kontrolle. Wie hoch der Schaden ist, stand am Montagabend noch nicht fest.

