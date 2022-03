Feuerwehreinsatz im Stadtteil Fenne : Großbrand in Völklingen zerstört Lagerhallen

Großbrand in Völklingen zerstört Lagerhallen

Völklingen Wertvolle Oldtimer werden unter anderem Opfer der Flammen. Die Brandursache steht noch nicht fest.

Bei einem Großbrand sind am Sonntag mindestens zwei von fünf aneinandergebaute Lagerhallen in Völklingen-Fenne zerstört worden. Das Feuer wurde kurz nach 13 Uhr gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, stand eine kilometerweit sichtbare Rauchsäule am Himmel. Die Feuerwehr Völklingen startete sofort einen Löscheinsatz von allen Gebäudeseiten und konnte trotzdem nicht verhindern, dass der Brand auf eine zweite Halle übergriff.