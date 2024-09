Feuerwehreinsatz in Velsen Brand behindert Tag der offenen Tür nicht

Die Abfallverwertungsanlage (AVA) Velsen lädt am kommenden Sonntag zum Tag der offenen Tür. Von 10 bis 17 Uhr wird es Rundgänge durch die Anlage geben. Der Brand im Inneren der Anlage, der am Freitag die Feuerwehr beschäftigte und einen Großeinsatz samt vorsorglicher Evakuierung der Mitarbeiter auslöste, steht dem Tag der offenen Tür nicht im Wege. Wie das Unternehmen mitteilt, gab es zwar ein Feuer in der Anlage, dabei sei jedoch nichts beschädigt worden. Auch sei es zu keinen Einschränkungen in den Arbeitsabläufen gekommen: Die Anlage, die auch in den Fernwärmeverbund Saar einspeist, sei im Normalbetrieb weitergelaufen und könne am Sonntag im Rahmen der Führungen ohne Einschränkungen besichtigt werden.