Luisenthal : Fest und Führungen auf dem Bergwerksgelände Luisenthal

Luisenthal Im Rahmen der Völklinger 1200-Jahr-Feier wird im Stadtteil Luisenthal gefeiert: Die RAG öffnet die viele Jahre lang nicht zugängliche Tagesanlage der früheren Grube. Gestartet wird am Samstag, 16. Juni, 11 Uhr, mit einer Podiumsdiskussion der RAG und der Stadt Völklingen, in der es um die Pläne für den Standort, Konzepte und die bisherige Entwicklung geht.

Für diese Podiumsdiskussion ist eine Anmeldung notwendig (per E-Mail an: traudel.koenig@rag-montan-immobilien.de, Tel. 0 68 31/48 89 39 01). Ab 13.30 Uhr wird zum Tag der offenen Tür auf das Gelände geladen. Führungen auf der Tagesanlage und der Halde, ein Infostand der RAG zur Sanierung und Entwicklung und Unterhaltung für Groß und Klein werden geboten. Gegen eine Spende können original Kauenkörbe erworben werden, in denen einst Bergleute ihre Kleider verstauten, um sie dann unter die Decke der Waschkaue zu ziehen. Der Erlös geht an die Jugend-Feuerwehr.