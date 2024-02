Fastnacht in Völklingen Ja wo laufen sie denn – bei den Völklinger Umzügen?

Der 4. Nachtumzug in Wehrden startet am Freitag, 9. Februar, 19.11 Uhr, präsentiert von den Rosselanos (wir berichteten). Der Zug stelt sich in der Wadgasser Straße auf (Anfahrt Teilnehmer über die Zilleichstraße). Von dort geht es in Fahrtrichtung Völklingen über Schaffhauser- und Hostenbacher Straße zur „Fastnachtsmeile“ in der Saarstraße. Die Schaffhauser Straße ist von 18.30 bis gegen 23 Uhr für den „normalen“ Straßenverkehr gesperrt.