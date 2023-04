Religion Fastenbrechen mit vielen Gästen

Zusammenkünfte sind wieder einfacher möglich, und so lud der Verband der Islamischen Kulturzentren Saarland (VIKZ) am Montagabend zum traditionellen Fastenbrechen ein, gefeiert wurde im „Bistorante Romantik“. Und viele Gäste aus Politik und Gesellschaft folgten dieser Einladung, unter anderem Inneminister Reinhold Jost (SPD), der die Einladung in eine kurzen Ansprache als große Ehre bezeichnete. Dieser Abend, so Jost, sei für ihn nicht irgendein Termin, sondern „ein Bekenntnis zu Pluralität, Toleranz und friedlichem Zusammenleben.“