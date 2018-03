(red) Die Stadt Völklingen präsentiert das Familientheater „Das magische Baumhaus: Im Bann des Eiszauberers“ am Samstag, 24. März, um 16 Uhr in der Kulturhalle Wehrden. Die Besucher erwartet laut Veranstalter ein Stück mit ausgelassenen Melodien und Gesangseinlagen auf Basis der bekannten Kinderbuchreihe; Karten im Vorverkauf an allen bekannten Stellen und auch bei bei www.ticket-regional.de und www.eventim.de.