Am Donnerstag im Stadtteil Wehrden : Fahrrad-Club trifft sich in Völklingen

Fahrrad-Club trifft sich in Völklingen

Am Donnerstag im Stadtteil Wehrden

(Symbolbild). Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club möchte auch in Völklingen die Bedingungen für Radfahrer verebessern. Foto: ZB/Bernd Wüstneck

Völklingen Die neugegründete Ortsgruppe des ADFCs trifft sich einmal im Monat, um sich für bessere Bedingungen für Radfahrer einzusetzen.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Völklingen trifft sich am Donnerstag, 5. März, um 19 Uhr, in der Gaststätte „Zum Kraftwerk“, Hostenbacher Str. 6, in Wehrden.