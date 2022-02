Unfallflucht : Toyota gestreift und abgehauen

Foto: dpa/Jens Wolf

Völklingen Ein Fluchtunfall ereignete sich am Dienstag, 15.15 Uhr, in der Völklinger Hofstattstraße. Wie die Polizei berichtet, beschädigte ein vorbeifahrender weißer Kleinwagen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten blauen Toyota Corolla.

Bei der Verursacherin soll es sich um eine kleine Frau mit blonden Haaren handeln. Sie sei nach dem Zusammenstoß zunächst aus ihrem Auto gestiegen und habe den beschädigten Wagen begutachtet. Dann habe sie sich jedoch mit ihrem Wagen, eventuell ein Audi, in Richtung Brunnenstraße entfernt. Ihr Auto müsste nun auf der Beifahrerseite beschädigt sein. Am Toyota entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro.