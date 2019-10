Zeugen gesucht : Fahrerflucht: Fiat-Transporter streift in Wehrden zwei Autos

Völklingen Die Polizeiinspektion Völklingen sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht am vorigen Sonntag in der Schaffhauser Straße im Völklinger Stadtteil Wehrden: Der Fahrer eines weißen Fiat-Transporters streifte beim Vorbeifahren mit seinem Wagen einen gelben Suzuki und einen schwarzen Fiat Punto, die am rechten Fahrbahnrand abgestellt waren.

Der Verursacher fuhr dann in Richtung Völklinger Innenstadt weiter, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern.