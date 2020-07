Bergung durch Feuerwehr : Fahrer (18) und Beifahrer (19) nach Unfall in Heusweiler schwer verletzt

Fahrer (18) und Beifahrer (19) nach Unfall in Heusweiler schwer verletzt

In Heusweiler verletzten sich zwei Personen bei einem Unfall schwer. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Heusweiler Das Auto prallte zunächst gegen ein Verkehrsschild und dann gegen einen Baum – war ein missglücktes Überholmanöver die Ursache?

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich gegen zwölf Uhr in der Trierer Straße in Heusweiler ein schwerer Verkehrsunfall. Laut einer Polizeimeldung war der 18-jährige Fahrer mit seinem Wagen und einem einem 19-jährigen Beifahrer auf der Trierer Straße (B 268) von Heusweiler nach Eiweiler unterwegs. Kurz vor Ortsausgang Heusweiler verlor er die Kontrolle über das sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.