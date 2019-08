Kostenpflichtiger Inhalt: Harmlos oder mehr dahinter? : Ärger um Freikarten für Ratsmitglieder

Wie im Spiel um den Ball (hier der Röchlinger Rouven Weber, oben rechts, vorigen November im Kopfballduell gegen den Dillinger Joshua Rupp), so müssen manchmal auch die Vereinsfunktionäre kämpfen; in diesem Fall um die Deutungshoheit: Ist ein Freikarten-Geschenk an Politiker harmlos oder steckt mehr dahinter? Foto: Ruppenthal

Völklingen Fraktion und Verwaltungsspitze schickt Jahreskarten an SV Röchling zurück, der seine lauteren Absichten beteuert.

Von Marco Reuther

Dass auch eine gute Absicht nach hinten losgehen kann, musste Wolfgang Brenner, Geschäftsführer des SV Röchling Völklingen feststellen. Der hatte je zwei Jahres-Freikarten zu den Heimspielen des Oberligisten an die Fraktionen im Völklinger Stadtrat verschenkt; auch Oberbürgermeisterin Christiane Blatt (SPD) sowie Bürgermeister Christof Sellen (CDU) wurden mit Karten bedacht.

Wolfgang Brenner. Foto: Andreas Schlichter

Diese Geschenke – eine Jahreskarte kostet 160 Euro – veranlasste Paul Ganster, Fraktionsvorsitzender der Linken, zu einem energischen Schreiben an die Bürgermeisterin: Die Karten habe er zurück geschickt, was ihm auch von der Kommunalaufsicht empfohlen worden sei. Denn, so Ganster: „Unabhängig davon, ob sich hier tatsächlich allein schon aufgrund der Höhe die Frage stellt, ob ein Fall der Vorteilsannahme vorliegt (Paragraf 108e StGB), bin ich der Ansicht, dass allein schon der Eindruck vermieden werden muss, dass sich Stadtratsmitglieder durch ihre Tätigkeit Vorteile verschaffen“, zumal der Rat ja gegebenenfalls auch über Zuschüsse an Vereine oder andere freie Träger entscheiden muss. Daher regt Ganster auch an, für die Zukunft Richtlinien festzulegen, wie mit den Zuwendungen Dritter umzugehen sei.

Paul Ganster. Foto: BeckerBredel

Info Gesetz erlaubt hartes Durchgreifen Paragraf 108e Strafgesetzbuch (StGb) behandelt die „Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern“ und gilt und gilt auch für diejenigen, die den Bestechungsversuch unternehmen. Unter anderem heißt es dort, wer „einen ungerechtfertigten Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert oder annimmt, dass er bei der Wahrnehmung seines Mandates eine Handlung im Auftrag oder auf Weisung vornehme oder unterlasse“ der wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, zudem können seine Wählbarkeit oder sein Wahlrecht aberkannt werden. – Zulässig ist dagegen etwa eine nach dem Parteiengesetz erlaubte Parteispende.

Auch die Oberbürgermeisterin und er selbst, so Bürgermeister Sellen, haben die Karten – ohne damit an die Öffentlichkeit zu gehen – umgehend und unabhängig voneinander zurückschicken lassen, ebenso ein Fachbereichsleiter, der ebenfalls bedacht worden war. In der Stadtverwaltung gebe es zudem bereits die Regel, dass Geschenke höchstens bis zu einem Wert von 15 Euro angenommen werden dürfen.

Röchling-Geschäftsführer Brenner seufzt am Telefon und versichert, dass man mit dem Verschenken der Karten keine unlauteren Absichten verfolgt habe, „für Bestechung oder so was wären wir auch nicht bedeutend genug“. Es seien zudem keine – sicher bedenklicheren – kostenlosen V.I.P.-Karten mit Freigetänken und freiem Essen gewesen, die hat der Verein auch gar nicht, sondern ganz einfach Heimspiel-Karten. Und der Hintergrund für diese Geschenke bestehe schlicht darin, dass es sich ja um ein städtisches Stadion handelt, über das die Ratsmitglieder – auch wenn’s mal irgendwelche Probleme gibt – Entscheidungen treffen müssen. Und so sei es gut, wenn die Stadtverordneten das Stadion und den Verein nicht nur bei Besichtigungsterminen, sondern ganz normal im Spielbetrieb kennenlernen, „das fände ich halt wichtig“, so Brenner, „nicht mehr und nicht weniger.“ Aber er könne es verstehen, wenn sich Rat und Verwaltung da an bestimmte Regeln halten wollen. Auch wenn er Paul Gansters Schreiben schon etwas als „mit Kanonen auf Spatzen schießen“ ansieht.

Beim 1. FC Saarbrücken, der momentan seine Heimspiele wegen des Stadium-Umbaus in Völklingen austrägt, erklärte Pressesprecher David Fischer: „Wir geben keine kostenfreien Dauerkarten an Politiker oder Amtsträger.“