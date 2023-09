Schon in wenigen Wochen Unerwarteter Besuch – Bundespräsident Steinmeier kommt erneut ins Saarland

Exklusiv | Völklingen · Bereits im März hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Völklinger Hütte kennen gelernt. Sie hat ihn so beeindruckt, dass er nun wiederkommt – und das schon in wenigen Wochen. Was der Anlass ist.

15.09.2023, 19:37 Uhr

Im März war Frank-Walter Steinmeier (li.) zusammen mit Ministerpräsidentin Anke Rehlinger bereits bei Generaldirektor Ralf Beil in der Völklinger Hütte zu Gast. Nun kehrt er wieder. Foto: dpa/Katja Sponholz

Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges Jubiläum und richtet in der Gebläsehalle die räumlich größte Ausstellung seines Bestehens aus: „Der deutsche Film 1895 bis heute.“ Am 14. Oktober ist die Eröffnungsveranstaltung, die durch einen Gast höchste Exklusivität bekommt: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird eine der Eröffnungsreden halten. Dies teilte das Weltkulturerbe der SZ auf Nachfrage mit.