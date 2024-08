Mehrfach-Europameister im Drachenbootrennen Völklingens meisterhafte Drachen-Bändiger

Was wird so eine Meisterschafts-Medaille wohl wiegen? 100 Gramm? 200 Gramm? Jedenfalls nichts, was sich im Gepäck groß bemerkbar machen würde. Und doch werden Roman Sander (34) und Berit Andres (28) einen Unterschied gespürt haben, ihre Taschen und Koffer müssen schwerer gewesen sein, als sie von den Europameisterschaften im Drachenboot-Fahren, die vom 4. Bis 7. Juli im tschechischen Račice stattgefunden haben, zurückgekehrt sind. Schließlich haben sie nicht eine Medaille mit nach Hause gebracht. Auch nicht zwei oder drei. Nein, insgesamt 14 Medaillen hatten die gebürtigen Völklinger bei ihrer Rückkunft im Gepäck. Sechs davon entfallen auf Roman Sander, die übrigen acht gehen aufs Konto seiner Partnerin Berit Andres.