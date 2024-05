EU vor Ort Europäischer Besuch in Fürstenhausen

Ein grenzüberschreitendes soziales Projekt der Europäischen Union, das nun rund zehn Jahren sowohl in Völklingen-Fürstenhausen als auch im luxemburgischen Esch-sur-Alzette beheimatet ist, wurde gestern in Fürstenhausen bei einem Rundgang vorgestellt. Die Initiative „KreaVert“ will gleichermaßen arbeitslosen und geflüchteten Menschen neue Perspektiven geben und dabei auch am Verwirklichen des europäischen „Grünen Deals“ mitwirken.