Abschied von Verstorbenen Für Deutsche „etwas befremdlich“: Krematorium bietet Video-Service und eröffnet eigenes Café

Die Suche nach einem Café für den „Leichenschmaus“, im Saarland auch „Leichenims“ genannt, ist nicht immer einfach, nicht jeder Ort hat dafür eine Gastronomie. „Das war für unsere Kunden immer schwieriger. Gaststätten haben geschlossen oder hatten es einfach nicht mehr im Angebot“, sagt Danica Duchene. Sie ist die Assistentin der Geschäftsführung der „Vereinigten Feuerbestattung Saar“, die als kommunale GmbH auch das Völklinger Krematorium führt. „In einem Ortsteil von Völklingen“, so Danica Duchene, „gab es am Ende nur noch eine Kneipe, in die man hätte gehen können. Da gefiel einigen Kunden das Ambiente nicht.“ So sei am Krematorium neben der neuen, erst vor zwei Jahren eröffneten Trauerhalle auch noch ein Café eingerichtet worden. Und das sei, seit Mai, mit einer neuen Gastronomin erfolgreich am Start. Die Wirtin des „Kraftwerks“ in Wehrden, Melanie Cartarius, kümmere sich um das Trauercafé, das inzwischen bis zu dreimal wöchentlich belegt sei.