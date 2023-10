Elektro-Mobilität Etliche neue Ladepunkte für E-Autos im Völklinger Stadtgebiet

Von den 13 neue Ladestationen sind sechs in der Innenstadt, zwei in Ludweiler und je eine in Lauterbach, auf dem Heidstock, in Geislautern, in Wehrden und in Fürstenhausen. Weiterhin heißt es in der Mitteilung, die Stadt Völklingen habe sich erfolgreich für das Förderprogramm „Ladeinfrastruktur vor Ort“ der Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen beworben. Somit konnten 80 Prozent der Gesamtinvestition von etwa 162 000 Euro durch Fördermittel abgedeckt werden. Unterhalten werden die neuen städtischen Ladesäulen von den Stadtwerken Völklingen.