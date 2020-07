Serie Menschen im Regionalverband : Völklingens Zirkusschule legt wieder los

Esther Rosenkranz-Birkhäuser zeigt beim Jonglieren in der Gatterstraße, wie Begeisterung und fleißiges Probieren zum Erfolg führen. Foto: BeckerBredel

Völklingen „Heck Meck“-Team und Leiterin Esther Rosenkranz-Birkhäuser sind froh über den Neu-Start nach der Zwangspause.

Zum ersten Treffen seit März sind rund ein Dutzend Nachwuchs­akrobaten gekommen, zwei Familien bilden den Kern der Truppe. Die dreijährige Annabelle trägt ein Prinzessinnenkleid. Sie ist die jüngste Teilnehmerin. Wegen der Corona-Pandemie wird nicht in der Hans-Netzer-Halle geübt, sondern nebenan auf dem Parkplatz. Wenn alle an Bord sind, kommen auch schon mal 20 bis 25 Leute, erläutert Rosenkranz-Birkhäuser.

Ihre Schützlinge scheinen in den vergangenen Monaten nichts verlernt zu haben. Bälle, Keulen, Ringe und Tücher tanzen durch die Luft. Einige haben vermutlich zuhause geübt. „Jonglieren kann man überall“, sagt die Trainerin.

Seit Herbst 1996 bereichert die damals von Willi Himbert gegründete Abteilung das Sportangebot des Turnvereins Völklingen. Himbert war Sportlehrer am Albert-Einstein-Gymnasium. Dort unterrichtete er Esther Rosenkranz-Birkhäuser. Mit Artistik hatte seine Schülerin zunächst nicht viel am Hut. „Ich hielt mich eigentlich für talentfrei“, sagt sie.

Rosenkranz-Birkhäuser arbeitete früher als Tagesmutter, jetzt widmet sie sich ganz dem eigenen Nachwuchs. Als sie für ihre vier Kinder, zwei Jungs und zwei Mädchen, eine gemeinsame Freizeitbeschäftigung suchte, bot sich die Zirkusschule an. Dort können die Geschwister gemeinsam trainieren, unabhängig von Alter und Geschlecht. Ihre Mutter schaute zunächst nur zu.

Eines Tages animierte sie ein Trainer, es selbst zu versuchen. Die ersten Probe-Jonglagen mit Tüchern klappten prima. Esther Rosenkranz-Birkhäuser fing Feuer, blieb dabei und bildete sich weiter. Doch auch sie ist nicht perfekt. Einradfahren gehe nur an der Hand eines Helfers oder an der Wand entlang, erzählt die Trainerin. In der Zirkusschule kann zwar niemand alles, aber jeder kann etwas zum gemeinsamen Vorhaben beitragen.