Gemeinsamer Platz für behinderte und nicht behinderte Kinder : Erste inklusive Kita für Völklingen

Die Lebenshilfe Völklingen unterstützt geistig, seelisch und körperlich behinderte Menschen jeden Alters. Die Leistungen reichen von der Frühförderung über die Schulintegrationshilfe bis zur betreuten Wohngemeinschaft. An ihrem Sitz in der Waldstraße in Wehrden gibt es auch eine Tagesförderstätte. Die Angebote erreichen regelmäßig über 500 Klienten – nicht nur in Völklingen, sondern auch in Großrosseln, im Köllertal sowie in angrenzenden Teilen der Stadt Saarbrücken und des Landkreises Saarlouis.