Erste Begegnung mit Pferden : Pferde sind mehr als nur Reittiere

Erstklässler der Völklinger Grundschule Bergstraße besuchten die Reitgemeinschaft Pegasus und den Fürstenhof in Völklingen-Fürstenhausen. Sandra Bauer-Both (links) vom Fürstenhof zeigte den Kindern die Pferde. Wer wollte, so wie Collin, konnte auch reiten. Foto: Engel

Völklingen Erstklässer der Grundschule Bergstraße waren zu Gast beim Fürstenhof in Fürstenhausen.

Die Begeisterung war groß bei 21 Erstklässlern der Völklinger Grundschule Bergstraße. Eine ganz besondere Unterrichtsstunde führte sie zusammen mit Klassenlehrerin Marianna Daneluzzi, Co-Klassenlehrerin Sabrina Scherer und Integrationshelferin Nessrin Sino zum Reiterhof der Familie Both in Fürstenhausen. Das Pferd stand auf dem Stundenplan. Genauer, das „Lernwort Pferd“ mit der Lautverbindung „Pf“. Inzwischen können alle Kinder das Wort „Pferd“ lesen und schreiben. Nun ging es darum, sagte Klassenlehrerin Daneluzzi, den Schülern auch das Leben der Tiere näherzubringen. „Wir haben Kinder, die haben noch nie ein Pferd in der Natur gesehen“, sagte Daneluzzi. Wo kann man also Pferde, und natürlich auch alle anderen Tiere auf einem Bauernhof, besser kennenlernen, als auf dem Both‘schen Fürstenhof, idyllisch auf der Anhöhe beim Völklinger Stadtteil Fürstenhausen gelegen.