Wieder umweltfrevel : Schon wieder Altreifen im Wald

Foto: dpa/Friso Gentsch

Völklingen Am Dienstagvormittag wurde erneut eine größere Menge illegal entsorgter Altreifen gefunden, diesmal am Waldrand gegenüber Wildpark Völklingen. Am Mittwoch, 30. November, waren etliche Reifen im Wald nahe der Kreuzwaldstraße in Lauterbach entdeckt worden, einen Tag davor waren es etwa 90 illegal entsorgte Altreifen in einem von der Püttlinger Bildchenstraße abzweigenden Waldweg.

