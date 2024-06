Sparsam und ökologisch Erfinder aus dem Saarland revolutioniert Klimaanlagen

Viele verschiedene Bereiche also, in denen Martini Wissen besitzt. Eine wichtige Voraussetzung für die Erfindung, die ihm den „Völklinger Leuchtturm“ einbrachte. Bei dem von seiner Firma Tca.Systems patentierten System werden in Neubauten Leitungen verlegt, die frische Außenluft, je nach Bedarf, sowohl erwärmen als auch abkühlen können und dabei, so Martini, weitaus weniger Energie verbrauchen als andere Systeme mit ähnlichen Funktionen. Eine weitere Besonderheit der Anlage ist, dass sie jeden Raum eines Hauses unabhängig temperieren kann und dabei ausschließlich mit Wasser und nicht mit chemischen Kühlflüssigkeiten arbeitet. Zudem werde ein Großteil der Wärme aus der Abluft der Anlage zurückgewonnen. Eine Technologie also, die besonders in Zeiten von Klimawandel und hohen Energiekosten, Zukunft haben könnte.