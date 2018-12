Der EZV bittet um Verständnis, falls es zu Beeinträchtigungen bei der Rest-, Bioabfall- und Papierabfuhr kommen sollte. Bei ganz schwierigen Verhältnissen, wie zum Beispiel Schneewehen, wäre es sehr hilfreich, wenn eine Gasse für die Abfallgefäße freigehalten wird.

Bei besonders schwer zugänglichen Straßen können die Gefäße auch an die nächstmögliche, noch anzufahrende Straße gebracht werden. Gebiete, in denen die Restabfallgefäße wegen Schnee oder Eisglätte nicht termingerecht entleert werden können, werden laut EZV sobald als möglich nachgefahren. Sie sollten bis dann stehen bleiben.

Sollte es trotzdem nicht möglich sein, bestimmte Straßen anzufahren, wird auf die Möglichkeit hingewiesen, vom EZV zugelassene Abfallsäcke bei der nächstmöglichen regulären Tour mit dem Abfallgefäß bereitzustellen. Diese Abfallsäcke können zum Preis von sechs Euro im VVB-Kundencenter im Neuen Bahmhof, im Wertstoffhof und an vielen weiteren Verkaufsstellen erworben werden.

Wenn der Inhalt der Biotonnen einfriert, können sie überhaupt nicht oder nur teilweise entleert werden. Festgefrorenes sollte daher mit einem Stock von der Wand gelöst werden. Hilfreich ist es, die Biotonne zuvor mit zerknülltem Zeitungspapier auszulegen und auch das Biogut so einzuwickeln. Wer seine Biotonne in einem geschützten Raum (Keller oder Garage) abstellt, wird keine Probleme bei der Abfuhr haben. Sollte eine Leerung nicht komplett möglich sein, kann man den Bioabfall wie bisher in Kartons sammeln und beim nächsten regulären Abfuhrtag neben das Abfallgefäß stellen. Das gleiche gilt für die Papierabfuhr.