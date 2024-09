Polizeibericht Entführte verletzt sich bei Flucht aus Fahrzeug

Die Polizei ermittelt in einem Entführungsfall, der sich augenscheinlich im Zusammenhang mit einem Beziehungskonflikt abspielte: In der Nacht zu Sonntag kam eine 41-jährige, an den Füßen verletzte Frau an eine Tankstelle in Völklingen, um dort um Hilfe zu bitten. „Wie sich herausstellte, wurde sie zuvor von ihrem 32-jährigen Partner im Raum Rehlingen-Siersburg, gegen ihren Willen, in ihr Fahrzeug gezogen und hierbei an den Füßen verletzt“, heißt es im Polizeibericht.