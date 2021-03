Digitale Schätze : Mit ein paar Klicks auf Entdeckungsreise zu „Mon Trésor“

Saarbrücken Auch wenn das Weltkulturerbe weiterhin geschlossen ist, jetzt kann man virtuell durch die Ausstellung schlendern.

Wer sich auf die digitale Reise macht, wandert an den weltweit einmaligen Gebläsemaschinen entlang auf Wegen, die zuweilen seit Jahren versperrt waren. Und geht vorbei an lange verborgenen Teilen der Halle mit Arbeiterspinden, Maschinensteuerung und einer Telefonzelle, die zu Betriebszeiten Schutz vor dem Lärm der Maschinen und Möglichkeit zu Kommunikation bot. Online kann man schon mal einen Blick in diese Telefonzelle werfen: Die Nummern an der Wand und an der Kreidetafel sind immer noch zu lesen. Auf dem 3-D-Rundgang (Realisation: Markus Lutz) wartet noch so manche Überraschung: Da ist zum Beispiel der Gollenstein, der größte Menhir Mitteleuropas, der in monumentaler Größe zu entdecken ist. Oder der geheimnisvolle „Bierdeckelraum“ – „ein ganz besonderer und nur Eingeweihten vorbehaltener Rückzugsraum zu Betriebszeiten der Völklinger Hütte, der nun restauriert für einige Monate in der Gebläsehalle steht“, so das WKE in seiner Pressemitteilung.

www.mon-tresor.org