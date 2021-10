Ein Leben zwischen Türkei und Deutschland : Die Heimat in zwei Ländern

Dr. Sennur Ağırbaşlı ist Leiterin des AWO-Stadtteilprojekts in Völklingen-Wehrden „Nachbarn kommen zusammen“. Foto: BeckerBredel

VÖLKLINGEN/SAARBRÜCKEN Die Leiterin des Wehrdener Stadtteilprojekts „Nachbarn kommen zusammen“, Şennur Ağırbaşlı, sammelte von Kindesbeinen an viele Lebenserfahrungen sowohl in der Türkei als auch in Deutschland. Sie engagiert sich für ein Miteinander der Menschen.