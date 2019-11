Engagierte Bürger wollen Alten Brühl aufwerten : Voller Einsatz für schöneres Völklingen

Die Schmierereien an dieser Unterführung sollen weg. Dafür setzen sich die AG-Mitglieder Hans Holderbaum, Walther Göggelmann, Alexander Benzmüller und Ludwig Heil ein (von links). Foto: BeckerBredel

Völklingen Arbeitsgemeinschaft hat viele Ideen für den Alten Brühl und SOS Kinderdorf für ein Projekt als Partner gewonnen.

Der Alte Brühl, sozusagen die Wiege der Stadt Völklingen, liegt der Arbeitsgemeinschaft (AG) Lebenswertes Völklingen im Sicherheitsbeirat, sehr am Herzen. Neun Mitglieder hat die AG und ihr Engagement geht weit darüber hinaus, in diesem Teil Völklingens Müll einzusammeln. Sie arbeitet an einem Konzept, wie dieser Teil der Stadt attraktiver wird.