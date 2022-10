Für den guten Zweck : Endspurt beim Bücherbasar der Lions Völklingen

Ruth Niethammer und Hans-Dieter Hartig von den Völklinger Lions im Bücherbasar. Foto: BeckerBredel

Völklingen So ganz langsam geht der Wohltätigkeits-Bücherflohmarkt des Lions Clubs Völklingen in den Endspurt. „Wir haben mit dem Bücherbasar vor 25 Jahren angefangen und sind immer größer geworden. Der Aufwand beträgt ungefähr 750 Arbeitsstunden insgesamt“, sagt Sybille Weber, die im Verkauf hilft und damit die Benefizaktion des Lions Clubs unterstützt.

„Unsere Spenden gehen an diverse Organisationen in Völklingen, auch an Vereine oder die Projekte ‚Klasse 2000‘, ‚KiGa+‘ oder an Baris in Wehrden. Im Prinzip nutzen wir das Geld dort, wo es gerade gebraucht wird.“

Gestartet war der siebenwöchige Bücherbasar am 29. August. Noch bis Sonntag, 16. Oktober – in Völklingen ist dann „Herbsttag“ mit Oldtimer-Show und verkaufsoffen – können Bücher zum Kilopreis erstanden werden. „Der Basar läuft sehr gut“, konstatiert Sybille Weber, „auf etwa 200 Quadratmetern in einer ehemaligen Gaststätte – ‚Jean M‘ in der City Promenade – verkaufen wir rund fünf Tonnen Bücher. Der Kilopreis beträgt drei Euro.“

Der Ort ist neu, „früher waren wir zentraler positioniert – in einem leeren Ladenlokal in der Poststraße –, was für den Verkauf besser war. Aber es kommen trotzdem viele Leute zu uns.“ Auch Corona hatte den Bücherbasar nicht ausgebremst, „was sehr gut war, denn es hatten wirklich viele Leute Bücher abgegeben, und wir haben viele verkauft. – Zurzeit gehen Krimis am besten, aber auch Sachbücher sind sehr gefragt.“

Traudel Bennoit, Präsidentin der Völklinger Lions, würdigt unterdessen, dass viele Menschen die Benefiz-Aktion auch am neuen Ort mit Bücher-Spenden und -Käufen unterstützen, um mit den Einnahmen weiterhin Projekte in Völklingen unterstützen zu können.