Völklingen In Völklingen hat endlich das Freibad wieder geöffnet. Nicht nur die Stammgäste sind glücklich, hier wieder schwimmen zu können.

Während vor Corona durchschnittlich 2600 Gäste pro Tag das Bad besuchten, ist die Besucherzahl aktuell natürlich beschränkt. Das Völklinger Freibad bietet derzeit drei Zeitfenster an, in denen sich jeweils 400 Personen auf dem Gelände aufhalten dürfen. „Im Mittagsslot von 13 bis 16 Uhr kommen die meisten Gäste. Dieses Zeitfenster ist heute sogar so gut wie ausgebucht. Die Stammgäste kommen in der Regel eher morgens und abends,“ erklärt Thomas Schneider.