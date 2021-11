Verhärtete Possitionen : Emotionale Debatte im Völklinger Stadtrat

Stephan Tautz („Wir Bürger“) Foto: BeckerBredel

Völklingen Die Argumente waren nicht immer nachvollziehbar.

In der Debatte der Völklinger Stadtratsmitglieder um das geplante Frauenhaus schilderte zunächst Brunhilde Folz (SPD), wie ein Gespräch mit einer Ärztin über misshandelte Frauen in Völklingen ein Antrieb gewesen sei, sich für ein Frauenhaus stark zu machen, und sie forderte alle Ratsmitglieder auf, in der Abstimmung nach dem Gewissen zu entscheiden.

Ulrike Müller (CDU), Gisela Rink (CDU) und Stephan Tautz („Wir Bürger“) betonten dagegen an verschiedenen Punkten der Debatte, dass es in der Abstimmung ja gar nicht um ein Frauenhaus gehe – was man im übrigen selbstverständlich für Völklingen wolle –, sondern lediglich um den Bebauungsplan. Die Einwände der Nachbarschaft müssten berücksichtigt werden, weshalb man gegen die Bebauungsplanänderung stimme. Ulrike Müller führte auch ins Feld, dass ein reines Wohngebiet ein reines Wohngebiet bleiben müsse, zumal man dann ja auch bei anderen Änderungs-Vorhaben in anderen Wohngebieten für die Änderung entscheiden müsse.

Michael Zimmer vom Fachdienst Stadtplanung der Völklinger Verwaltung machte dagegen unter anderem darauf aufmerksam, dass in einem jüngeren Gebiet eine Bebauungspanänderung gar nicht notwendig gewesen wäre. Der betroffene Bebauungsplan sei aber aus den 1960er Jahren. Nur deshalb sei noch eine Änderung in eine „besondere Wohnnutzung“ des Hauses notwendig. Und natürlich habe nicht nur diese, sondern jede Bebauungsplanänderung irgend einen Hintergrund als Ursache dieser Änderung. Die Verwaltung habe es sich auch nicht leicht gemacht, wie die 51-seitige Zusammenfassung, einschließlich der Bürger-Einwände, zeige. Jedoch sei man letztlich zu dem Schluss gekommen, dass eine Umnutzung des Gebäudes möglich ist. Entscheiden müsse der Rat.

Sebastian Borchart (Die Linke) bedauerte: „Schade, dass man über das Thema überhaupt diskutieren muss“, zumal im Saarland etwa 70 Frauenhaus-Plätze fehlen würden. Stephan Tautz blieb jedoch dabei: „Es war unprofessionell, diesen Standort zu wählen.“ Er könne aus dem Stand drei Adressen in Völklingen nennen, die besser geeignet seien. Die Verwaltung solle einen anderen Standort zu suchen. Oberbürgermeisterin Christiane Blatt (SPD) entgegnete, dass die Stadt ja nicht der Betreiber und froh gewesen sei, als die AWO aktiv werden wollte. Und Erik Roskothen (SPD) betonte: „Wir reden natürlich nicht nur von einem Bebauungsplan. Und das ist uns allen klar.“ Sollte das Projekt nicht zustande kommen, dann, so Roskothen, „werden wir auf lange Zeit kein Frauenhaus in Völklingen bekommen“.

Stefan Peter („Wir Bürger“) wiederum betonte, man wolle der Änderung nicht zustimmen, man hätte viel früher argumentieren und Kontakt zu den Nachbarn aufnehmen müssen, um erst danach zum Entscheidungsprozess zu kommen. Dieter Müller (AfD) sah den Willen der Anwohner hinter dem der AWO zurückgesetzt. Gisela Rink monierte auch, man sei vor vollendete Tatsachen gestellt worden, das Verfahren sei nicht transparent gewesen. Zudem werde emotionaler Druck aufgebaut, der die Anwohner belaste. Oberbürgermeisterin Blatt erklärte dagegen, dass das Verfahren normal durch alle Gremien und Ausschüsse gegangen sei, von mangelnder Transparenz könne keine Rede sein. Und an Gisela Rink gewandt: „Wie stellen Sie sich das vor? Wir wollen ein Frauenhaus, und dann tingeln wir erst durch jede Straße und fragen? Wollen Sie das?“ Dr. Gerold Fischer (Grüne) mahnte, als die Debatte emotionaler wurde, zu gegenseitigem Respekt. Auch die Bedenken der Anlieger nehme man ernst. Die Güterabwägung spreche aber für das Frauenhaus. Zudem seien nicht vorab Faktengeschaffen worden, sondern „die Fakten schaffen wir hier, heute Abend im Stadtrat“. Letztlich werde die Nachbarschaft wohl nicht viel von der Existenz des Frauenhauses bemerken. Stefan Rabel (CDU) blieb dabei, vor vollendete Tatsachen gestellt worden zu sein. Erik Kuhn (SPD) sah dagegen die Bebauungsplan-Debatte und das Berufen auf die Einwände der Nachbarschaft nicht als Kern des Themas: „Man ist entweder für ein Frauenhaus oder dagegen“, und wenn man dagegen ist, dann solle man es doch zugeben.

Stefan Rabel (CDU) Foto: BeckerBredel