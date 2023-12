Ausstellung von Ela Eleonore in Völklingen Kindliche Bilder, die nicht kindlich sind

Auf ihrer Homepage heißt es über sie, ihre Kunst habe es ihr schon in ihren Kindheitstagen ermöglicht, „in eine Welt abzutauchen, von der kein anderer wusste“. Hier konnte sie schon immer so sein, wie sie es wollte. Denn schon von Geburt an wird doch das Kind so erzogen, wie es der Erwachsene braucht. All das was sie beschäftigt, verletzt, traurig, wütend aber auch fröhlich macht, verarbeitet sie in ihren Bildern.