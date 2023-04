Neue Holz-Skulptur auf dem Völklinger Platz Eine Wünsche-Wolke für die Völklinger

Mit Wolken-Skulpturen kennt sich Steinert bestens aus. Bekannt ist er durch seine Holzlatten-Kunstwerke aus der Reihe „wooden clouds“ („hölzerne Wolken“). Und das weltweit. In Völklingen sollte es jedoch zu Anfang gar keine Holz-Wolke werden, erzählt er. Als der Künstler die Anfrage vom Völklinger Verein „Kulturgut“ erhielt – der das Kunstwerk der Stadt zum Jubiläum „1200 Jahre Völklingen“ zum Geschenk machte – war auch der Bezug zur Industriegeschichte noch nicht geplant. Erst der Standort seiner Skulptur auf dem Völklinger Platz, direkt am Kreisel vor dem Weltkulturerbe Alte Völklinger Hütte, ließ Steinert umdenken. Mit seiner Kunst will er an die Hüttenvergangenheit der Stadt anknüpfen.