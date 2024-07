Röchling-Bank und Hütten-Casino Eine Tour durch Völklingens Geisterhochhäuser – Verfall, Vandalismus und verlorene Schätze

Nun steht das Doppel-Hochhaus mit seinen rund 5000 Quadratmetern Fläche seit Jahren leer – das heißt, nicht immer so ganz: Schon kurz nach dem Eingangsbereich stoßen wir auf das verlassene Lager eines Obdachlosen. „Wenn die nur hier schlafen würden“, sagt Rainer Dahmen, „dann ging’s ja noch“, doch manch ungebetener Gast hat in den alten Räumen auch gewütet – „inzwischen gibt’s eigentlich nichts mehr kaputtzumachen“. In einem Flur sind sogar Stiefelabdrücke an der Wand zu erkennen, wo irgendjemand, nur so, zum Spaß, Löcher in die Gipskarton-Platten getreten hat, die den massiven Wänden vorgeblendet sind.