Namen sind nicht Schall und Rauch : Fragwürdige Straßennamen

Wo zieht man die Grenze? Dass nach dem Krieg all die Adolf-Hitler-und Göring-Straßen vollkommen zu Recht wieder umbenannt wurden, wird wohl – abgesehen von unverbesserlichen Alt- und Neu-Faschisten – niemand infrage stellen.

Geht es um Kolonial-Schwerverbrecher, deren Gräueltaten geschichtlich weiter zurückliegen und auch nicht mehr allgemein im Bewusstsein verankert sind, sieht die Sache offenbar anders aus. Es kommt mir jedenfalls, gelinde gesagt, schon etwas seltsam vor, dass viele Menschen auf dem Völklinger Heidstock – was bei einer Info-Veranstaltung der Stadt deutlich wurde – nichts dagegen haben, dass sie in Straßen wohnen, die nach den Verbrechern KarlPeters, Adolf Lüderitz, Hermann von Wissmann, Gustav Nachtigal und Paul von Lettow-Vorbeck benannt sind.

Als Gegenargument wurde in Völklingen angeführt, dass die Kolonialverbrechen nicht in Vergessenheit geraten dürfen, damit sie nicht wiederholt werden. Doch natürlich verbinden heute die meisten Menschen nichts mehr mit besagten Namen. Also wären dann wirklich große Schilder in den Straßen notwendig, die tagtäglich auf die Untaten jener Männer hinweisen. Bin schon ganz gespannt, wie das dann ankommt.